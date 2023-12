Monza | baby ladre in azione | prese dopo colpo da 400mila euro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Una 16enne e la sorella di 12 anni entrano in un appartamento. Bottino di orologi, borse e gioielli Due sorelle di 16 e 12 anni sono riuscite a forzare un appartamento di, da cui hanno rubato borse di marca, orologi, gioielli e contanti per un valore complessivo superiore ai. Il maxi furto

Due sorelle di 16 e 12 anni sono riuscite a forzare un appartamento di, da cui hanno rubato borse di marca, orologi, gioielli e contanti per un valore complessivo superiore ai 400mila euro. Il maxi furto è avvenuto la mattina della vigilia di Natale. La richiesta ...Napoli -alle ore 18.30 allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A. Dirige il match l'arbitro Di Bello di Brindisi. Out dalla lista dei convocati in extremis anche Diego Demme , che ha dato ...Due sorelle di 16 e 12 anni sono riuscite a forzare un appartamento di Monza, da cui hanno rubato borse di marca, orologi, gioielli e contanti per un valore complessivo superiore ai 400mila euro. Il ...Maxi furto è avvenuto la mattina della vigilia di Natale: due sorelle di 16 e 12 anni sono riuscite a forzare un appartamento di Monza, da cui hanno rubato borse di marca, orologi, gioielli ...