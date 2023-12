Monza | arrestate due sorelle minorenni autrici di un furto da mezzo milione di euro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 Duedi 16 e 12 anni sono state bloccate dalla polizia a, dopo aver rubato da un appartamento borse di lusso, gioielli e orologi del valore complessivo di circa 500 mila. Il proprietario di casa, che ha chiamato il 112, le ha inseguite in strada dopo essersi accorto dell’effrazione. È accaduto la mattina della Vigilia di Natale, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato le due minori, entrambe di origini slave, sedute sul marciapiede con il padrone di casa e un vicino in piedi, davanti a loro. L’uomo ha spiegato di averle viste dalla finestra mentre si allontanavano con diverse borse di valore in mano, di proprietà della moglie, e di essere riuscito a fermarle grazie all’intervento di un altro residente della zona. ...

