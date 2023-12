Montezemolo | «Non ho mai visto la paura negli occhi di Schumacher | Enzo Ferrari ne sarebbe stato entusiasta»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Luca di, ex presidente della, ha rilasciato una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport” dove torna a parlare di Michael, a dieci anni dal terribile incidente di cui èvittima il campione del mondo. Presidentesono passati dieci anni dall’incidente sugli sci che ha cambiato la vita di. Cosa ricorda di quel giorno? «Ero in ufficio a Maranello, la notizia me la portò Stefano Lai, allora responsabile della comunicazione. Lì per lì non avevamo avuto la giusta percezione di ciò che era successo. Pensavamo si fosse rotto una o due gambe. Dopo pochissimi minuti le notizie sono diventate più chiare ed è subentrata una grande preoccupazione. Guardi, meno ne parlo e meglio sto perché fu una giornata terribile. Con ...