Monreale | musica e divertimento con “I Quaranta che Ballano 90”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sabato 30 dicembre alle ore 22 si terrà in Piazza Guglielmo II alo spettacolole “Iche90”, promosso dal Comune nell’ambito delle manifestazioni natalizie. Si tratta di un emozionante dance show per rivivere la magia dellaanni ’70, ’80 e ’90, con tutti i più grandi successi di quegli (live.it)

Alla presentazione vi hanno preso parte fra gli altri l'arcivescovo dimonsignor Gualtiero ... lae la recitazione. Per quanto riguarda gli impianti cinematografici, sono state ...Alle 21,00cunto folk Trinacria Folk. Domenica 17 alle 10,00 riaprirà l'expò con lo spazio ... Alle 17,00 Folkdalle 18,00 - 20,00 Master Class " Talk e laboratori, per concludere alle ...L'amministrazione Arcidiacono è riuscita a chiudere il lungo contenzioso che bloccava i lavori e aveva dato il via alla ristrutturazione della struttura che può contenere 380 posti, con un palco sovra ...MONREALE, 21 dicembre – La musica come atto di pace. Questo il messaggio sotteso al tradizionale concerto di Natale della scuola Veneziano -Novelli, eseguito, questo pomeriggio, nella palestra del ple ...