Mondiale per Cub | Infantino annuncia | «Diamo il benvenuto all’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Come giàto, l’Inter si è qualificata ufficialmente al nuovoper Club 2024 che si terrà negli Stati Uniti. Lo hato anche il presidente della FIFA, Gianni. L’ANNUNCIO – Gianniattraverso i suoi profili social hato la presenza dell’Inter alper Club: «Complimenti per la qualificazione al nuovissimoper Club della FIFA nel 2025. Complimenti e in bocca al lupo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati