Mohammad Deif | la prima foto dal 2001 del “fantasma di Gaza” | regista dell’attacco del 7 ottobre | zoppo e senza un occhio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il velo di mistero che circonda Mohammed, noto come il "di" e comandante delle brigate al-Qassam di Hamas, sembra diradarsi con la recente condivisione di unada parte del canale televisivo israeliano Channel 12. Quest'immagine, un'occasione rara considerando la riservatezza

Proprio come, il nemico numero uno di Tel Aviv, nonché la mente della strategia del lancio di razzi più volte usata dal gruppo filo palestinese contro Israele e della costruzione dei ...Il capo politico di Hamas a Gaza, così come il comandate dell'ala militare del movimento, potrebbero essere appunto nelle gallerie sotterranee che attraversano il territorio, centinaia ...L'esercito israeliano ha annunciato che sta "espandendo le operazioni nell'area di Khan Younis", nel sud della Striscia di Gaza. Lo ...Cnn: «In un video donne e bambini detenuti dalle forze israeliane in uno stadio a Gaza». Morta Judith Weinstein Haggai, 70 anni: era l’ostaggio più anziano ...