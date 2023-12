Modi trova l’accordo con l’Assam | ma c’è una fazione spinta dalla Cina…

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il governo di Narendrachiude l’anno solare 2023 con un passaggio storico, importante per la sicurezza nazionale e l’unità indiana. Un accordo di pace firmato tra il governo centrale, l’esecutivo dele lapro-dialogo dello United Liberation Front of Asom (Ulfa). L’Ulfa, fondato nel 1979, è uno dei gruppi separatisti attivi in India. Si muove nel nord-est del Paese, dove rivendica l’indipendenza dello stato deldal resto del Subcontinente, un obiettivo che ha generato decenni di violenze e tensioni tra autorità centrali e movimentisti armati. La regione, ricca di risorse naturali e culturalmente diversificata, è stata teatro di scontri. Per lungo tempo, l’Ulfa è stato un serio problema di sicurezza nazionale per l’India, perché impegnato in attività terroristiche, estorsioni e sequestri. La ...