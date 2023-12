MJF in condizioni fisiche disastrose prima di Worlds End

Leggi su aewuniverse

(Di venerdì 29 dicembre 2023) A 24 ore dall’ultimo ppv dell’anno,End, ledi MJF sono. Infatti, intervistato dal giornale “The Player’s Tribune” MJF ha ammesso di essere stanco e sotto antidolorifici in vista del match contro Samoa Joe. “Sono stanco. So che non è la cosa migliore da dire da pro wrestler, soprattutto poche oredi una difesa titolata nella tua città natale. So che dovrei assumere le mie vitamine, fratello, ordinare il migliore caffè dalla mia camera di albergo a cinque stelle dove mi trovo (grazie Tony), e terminare questa intervista con un bel promo stile babyface degli anni ’80, contro il cattivo Samoa Joe. Forza vendiamo qualche pay-per-view ragazzi!!! Ma non so, sono solo, molto, molto stanco. È la verità di Dio. La mia anca è messa male. Non riesco a sollevare il ...