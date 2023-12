MJF | “E’ stato un anno turbolento per la AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Come in tutte le aziende e situazioni generali, ci si appresta al termine dell’ed è giusto tirare le somme. MJF, volto e campione della AEW, in una recente intervista ha fatto il punto sul 2023 della sua compagine analizzando tutti gli aspetti che h“tormentato” la creatura di Tony Khan. A cuore aperto “Non prendiamoci in giro, èunduro per la AEW. In molti habbandonato, molti si sono infortunati seriamente, molti casini nel backstage… un sacco di merda, insomma! Fortunatamente ci sono ragazzi come me che tirano la carretta, è il mio lavoro dopotutto. Cerco di dare una mano alla causa generando milioni di dollari e vendendo caterve di merchandising. Sono sempre in cerca della maniera migliore per far crescere il nostro brand”.