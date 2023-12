Missile russo sui cieli d’Europa | cosa succede

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Tutto indica che unè entrato nello spazio aereo della Polonia. Lo abbiamo individuato con il radar. Poi ne è uscito immediatamente in direzione dell’Ucraina”. Dichiarazione apprensiva da parte del capo di stato maggiore dell’esercito polacco, il generale Wieslaw Kukula. Il Comando operativo delle forze armate polacche aveva parlato questa mattina di un “oggetto aereo non identificato” entrato dal confine ucraino. Alle prime ore di stamani la Russia ha lanciato un massiccio attacco di missili e droni contro Kiev.Leggi anche: Ucraina, consigliere lancia granata durante il consiglio comunale L'articolo proviene da The Social Post.