Milleproroghe | che scandalo la norma anti-proprietà

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il decretoprevede, all’articolo 3, l’ennesima reiterazione del divieto di aggiornamento dei canoni per le locazioni passive degli enti pubblici, introdotto per la prima volta dal Governo Monti nel 2012. In sostanza, per il tredicesimo anno consecutivo lo Stato calpesterà i diritti dei proprietari privati e deciderà di non riconoscere loro gli aumenti derivdall’inflazione, dovuti per legge, ogni qualvolta conduca in locazione un immobile. Clicca sulla foto: iscriviti al canale WhatsAppPeraltro, la lettura dellareiterata rende anche ridicolo questo ennesimo intervento. Recita così: “In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del ...

Il decreto- aggiunge la Confederazione - ha anche esteso al 31 dicembre 2024 (era al ...- si è resa ancora una volta necessaria perché non è stato ancora emanato il DMdovrà ...Nulla è stato però introdotto per il gas, a menonon si provveda nelo in uno degli altri decreti in cantiere. La comunicazione, pubblicata da siti nazionali specializzati, è stata ...Prorogato al 4 novembre 2024 il termine per adeguare il Dm Ambiente del 2022, per dare tempo al nuovo regolamento - ora a Bruxelles - di concludere l’iter ed entrare in vigore. Più che una proroga, la ...Meno tasse per i calciatori, medici in pensione più tardi, meno smart working e ulteriori strette al superbonus edilizio. Sono questi alcuni dei provvedimenti contenuti nel cosiddetto decreto ...