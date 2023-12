Milan-Sassuolo | San Siro sold out | media di oltre 70mila per partita nel 2023

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sansarà tutto esaurito per: numeri importanti, nel, per il Diavolo in termini di presenza allo stadio e non solo

Per farlo però servono anche i suoi gol in questoche sabato a San Siro affronterà il. 'Siamo un gruppo molto unito' Il gruppo rossonero, assicura l'attaccante portoghese, è molto ...I rossoneri, reduci dal deludente pareggio di Salerno, vogliono tornare alla ...I derby d'Italia non si giocano solo in campo. E con l'imminente inizio della sessione invernale di calciomercato, una delle partite più belle da disputarsi sarà quella ...L'avventura di Rade Krunic con il Milan è da considerare ai titoli di coda, anche se per chiudere definitivamente la storia in rossonero serve un arrivo ...