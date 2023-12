Milan-Sassuolo | Pioli oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il, dopo il deludente pareggio acciuffato nel finale con la Salernitana, si prepara a una nuova sfida contro ilnel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra meneghina ha intenzione di chiudere il 2023 nel miglior modo possibile e poi focalizzarsi sul nuovo anno con buoni propositi. Il tecnico rossonero Stefanoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 29 dicembre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club,TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL LIVE SportFace.

Secondo incontro è. Pioli senza Thiaw, Tomori, Kalulu, Pobega e Okafor, possibile recupero per Sportiello, Musah e Jovic. Dall'altra parte out Boloca, Obiang, Defrel, Alvarez, Vina ...(trasmessa su Dazn, telecronisti Buscaglia - Parolo. Su Sky, su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW) Ore 20.45. Juventus - Roma (trasmessa su Dazn, ...Ultima partita di un 2023 quasi perfetto per l'Inter capolista in Serie A e con l'obiettivo di consolidare la prima piazza e, magari, aumentare il gap dalle inseguitrici. E allora Inzaghi sa bene che ...Ancora emergenza in difesa per i rossoneri contro la squadra di Dionisi. Il tecnico si affida ai senatori. L’attacco ritrova Jovic: superato il test dopo la botta presa a Salerno ...