Milan-Sassuolo | i due tridenti a confronto

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il cosiddetto Pu-Gi-Le per ilcon Christian Pulisic e Rafael Leao a correre sulle fasce con Olivier Giroud come terminale offensivo centrale contro il rapido tridente neroverde formato da Domenico Berardi, Armand Laurientè e Andrea Pinamonti.è spesso stato un match dalle molte reti ed in cui gli attacchi hanno prevalso maggiormente sulle difese che viceversa. L’ultimo match dell’anno si giocherà molto sulle fasce offensive con Leao a puntare il terzino delToljan e Pulisic a vedersela con l’omologo dell’altra fascia Pedersen. In fase offensiva ilpotrà giocarsela sui mismatch in velocità con i terzini delsicuramente più portati a difendere che ad offendere e con doti di rapidità non eccelse. Un Leao in buona forma potrebbe decisamente ...

... siamo concentrati solatamente per migliorare il presente, il mio e quello del. Non penso al ...allontanare le nuvole nere dal suo futuro alla vigilia della sfida di campionato contro il. ...Quella di sabato alle 18:00 sarà la ventunesima volta chesi incontreranno su un terreno di gioco. I rossoneri guidano il saldo vittorie con 10 successi contro i sette dei neroverdi ...Jovic convocato per il match contro il Sassuolo Jovic convocato, Pellegrino e Musah no. Sono le ultime in casa Milan in vista della sfida col Sassuolo. L'ex Valencia in particolare… Leggi ...Si è parlato molto in queste settimane del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico rossonero ha detto la sua sulla questione nella conferenza stampa della vigilia ...