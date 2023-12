Milan | Pioli sul futuro è sicuro | “Non ho paura | domani non è l’ultima spiaggia”

La tensione in casa Milan si taglia con un grissino e Stefano Pioli non può essere da meno. Mai come in questo periodo dei suoi 5 anni... (calciomercato)

Commenta per primo Prove di formazione in quel di Milanello per Stefano. Contro il Sassuolo il tecnico emiliano avanzerà l'inglese Loftus - Cheek sulla linea dei trequartisti.Commenta per primo La tensione in casasi taglia con un grissino e Stefanonon può essere da meno. Mai come in questo periodo dei suoi 5 anni rossoneri la sua panchina è in bilico per una serie di motivi chiari: l'ecatombe ...Alla vigilia di Milan-Sassuolo oltre Pioli ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match anche Alessio Dionisi allenatore del club neroverde.Il tecnico del Milan non risponde a una domanda ricevuta a margine della conferenza prima della partita col Sassuolo ...