Milan | Pioli | «I tifosi al nostro fianco anche nei momenti difficili»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Le parole di Stefano, tecnico del, in conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo Stefanoha parlato in conferenza stampa in vista della partita delcontro il Sassuolo. Di seguito le sue parole. SOLD OUT – «Conferma che abbiamo una tifoseria incredibile,nei, tocca a noi salvaguardarlo e meritarci questo tifo». COME SI SUPERA IL MOMENTO DIFFICILE – «Settimana di lavoro, siamo concentrati per migliorare ilpresente già a partire dalla partita di domani». CONTINUITA’ DI RENDIMENTO – «Non abbiamo continuità nel rendimento, questo è ildifetto, difficile da spiegare, i nuovi si sono ambientati benissimo, sono giocatori forti, poi il campionato è il ...

