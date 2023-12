Milan | per il centrocampo idea Traoré | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilcon il possibile addio di Krunic dovrà intervenire sul mercato e in mezzo al campo piace HamedIlcon il possibile addio di Krunic dovrà intervenire sul mercato e in mezzo al campo piace Hamed. Ai rossoneri è stato accostato, nelleore, anche il nome dell’ex centrocampista del Sassuolo, attualmente al Bournemouth, sul quale ci sono anche altri club italiani come il Napoli. Lo scrive Tuttosport.