Migranti | Majorino Pd | ' Il governo ha fallito sulle politiche dell' accoglienza e lascia la gente per strada'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Le Convenzioni Onu non vanno assolutamente messe in discussione mentre si deve rafforzare la politica di cooperazione ... (liberoquotidiano)

Pierfrancesco, responsabile Politiche migratorie nella segreteria del Partito democratico, intervistato dal sito del Pd ha parlato della questionee della pessima visione del governo Meloni. "L'...... parla il responsabile immigrazione del Pd, Pierfrancescodel Pd italiano, che ricorda le ... sottolineano che 'l'Albania non ha fatto nessun progresso per consentire ail'accesso alle ...Migranti, Majorino (Pd) contro il governo Meloni: "Lasciare la gente per strada, ai bordi delle nostre metropoli, o nel cuore delle città, può far dire «avete visto! sono davvero troppi".I parlamentari e i ministri europei raggiungono un accordo sul nuovo patto sulla migrazione e l’asilo e sul patto di stabilità e crescita ...