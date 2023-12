Michael Schumacher | dieci anni fa l’incidente sugli sci | il coma | le terapie e il riserbo sulle condizioni del campione

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Era il 29 dicembre 2013,fa, quando, impegnato in una discesa fuori pista con gli sci a Maribel, in Francia, cadde battendo la testa violentemente. Aveva definitivamente chiuso con la Formula Uno un anno prima, il 29 novembre 2012, nel Gran Premio del Brasile, chiudendo una carriera da sogno, con 7 titoli mondiali e 91 Gran Premi. In vacanza col figlio Mick ed alcuni amici Schumy cadde, sbattendo violentemente la testa contro la roccia: indossava il casco, ma anche una telecamera sportiva con l’asta di supporto che nell’urto perfora la protezione e il cranio del pilota. Ricoverato a Grenoble viene sottoposto a un’operazione neurochirurgica per poi essere mantenuto infarmacologico. Dopo sei mesi viene trasferito a Losanna, per avviare un percorso di riabilitazione e ...

Da dieci anni Michael Schumacher vive in un tempo sospeso, dove ieri e domani non si danno mai il cambio : in quella bolla uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1 ha accompagnato il percorso dei ... Era il 29 dicembre 2013, dieci anni fa, quando Michael Schumacher, impegnato in una discesa fuori pista con gli sci a Maribel, in Francia, cadde battendo la testa violentemente. Aveva definitivamente ... Dieci anni "senza" Michael Schumacher: tanti ne sono trascorsi dal 29 dicembre 2013, l'ultima domenica di quell'anno, l'ultima domenica felice. Il sette volte campione del mondo (record poi pareggiato ...)