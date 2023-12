Mes | Patuelli Abi | «Ora cambiare le regole Ue per evitare un’altra Etruria»

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 dicembre 2023) «Il dibattito politico sulla ratifica delle modifiche al Mes è stato caricato di eccessivi significati simbolici. Comunque, rimane il trattato esistente ed occorre che l’Unione europea compia, senza preconcetti, un realistico approfondimento sulle strategie di rafforzamento delle Istituzioni europee». A parlare è il presidente dell’Abi Antonio, l’associazione bancaria italiana, che in un’intervista all’Adkronos, entra nel merito del dibattito sul Mes. Certo la questione li riguarda da vicino, ma per quanto riguarda le ripercussioni sul settore bancario, secondo«è da riesaminare tutta l’impostazione delle ‘risoluzioni’ delle crisi bancarie che sono state negativamente sperimentate nel 2015 proprio in Italia. Occorre correggere quelle norme, innanzitutto il bail-in, che sono state pensate prima dell’entrata in funzione dell’Unione ...