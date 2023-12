Mentech | il pioniere nella riduzione delle emissioni di carbonio | mette in mostra azioni | saggezza e potenza per combattere i cambiamenti climatici globali

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) SHENZHEN, Cina, 29 dicembre 2023 /PRNewswire/Il 12 dicembre si è conclusa con successo a Dubai, EAU, la ConferenzaUnite sul clima (COP28). Nel corso della conferenza,ha partecipato attivamente a tavole rotonde tematiche rilevanti, condividendo i propri punti di forzadie nei settori ancora inesplorati in materia di sviluppo sostenibilecittà azero del futuro.eredita i geni tecnologico-industriali di DongguanOptical & Magnetic Co., Ltd. (SZ: 002902), con il lancio di indossabili smart professionali dedicati all'attività sportiva e di soluzioni portatili per esterni dedicate alle ...