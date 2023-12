Meno male che su Netflix a gennaio arriva SKAM Italia 6!

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Spiace dover usare una brutale sincerità, ma le sinossi del primo mese di un nuovo anno di streaming sunon gettano proprio a favore della piattaforma, ache non abbiate una passione sfrenata per reality bizzarri a tema amoroso (L'amore è cieco: Svezia, Love Deadline: l'amore non aspetta). Per fortuna, ci sono nuovi classici come Wonder e The Good Doctor (S6), un bel titolo di contenuto come il teen drama6, questa volta volto ad approfondire il personaggio di Asia, e un film che sfida il nostro Io capitano nella shortlist per il miglior lungometraggio straniero agli Oscar 2024, La società della neve sul disastro aereo delle Ande del 1972, noto perché i sopravvissuti erano riusciti a salvarsi anche grazie ad alcune scelte molto estreme (tra cui il cannibalismo). Da tenere d'occhio, con la ...