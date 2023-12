Meluso annuncia | quali investimenti farà il Napoli sul mercato

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Intervistato ai microfoni di Dazn, prima di-Monza ha parlato il ds partenopeo MauroTutto pronto per la partita trae Monza. Sarà l’ultima del 2023, anno del ritorno dello scudetto a. Per l’occasione lo Stadio Diego Armando Maradona è tutto pieno. Circa 50 mila sostenitori pronti a dare sostegno agli azzurri e spingerli alla vittoria per chiudere bene l’anno. Tante sono i cambi di formazione rispetto alla sfida con la Roma. Mazzarri ha sorpreso tutti schierando Alessio Zerbin dal primo minuto. Soltanto panchina per Jesper Lindstrom che, dopo aver recuperato dalla lombalgia, partirà dalla panchina. Le parole diIntervistato prima del match del Maradona trae Monza, ai microfoni di Dazn ha parlato Mauro, direttore ...

... giocatori in campo e sala Var: ' "Possibile fallo quando passa il pallone"il Var in ... Marelli: " Sono parzialmente d'accordo con. Il primo gol andava fischiato il fallo, però il Var ...... giocatori in campo e sala Var: ' "Possibile fallo quando passa il pallone"il Var in ... Marelli: " Sono parzialmente d'accordo con. Il primo gol andava fischiato il fallo, però il Var ...Il mercato del club di De Laurentiis si annuncia caldissimo. Mercato Napoli ... Per questo motivo il ds Meluso continua a valutare diverse opzioni. Oltre a Dragusin del Genoa, seguito anche da diversi ...Eljif Elmas ha completato i test medici con il Lipsia. Ad annunciarlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che posta una foto del macedone, scrivendo: " Ora la firma come ...