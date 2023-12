Meloni con gli otoliti costretta al letto e al buio | conferenza stampa il 4 gennaio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Giorgiaha ancora l’influenza e proprio per questo si è vistaa rinviare nuovamente ladi fine anno. Un nuovo rinvio dopo quello annunciato lo scorso 20 dicembre per l’incontro fissato al giorno dopo e che a detta di molti sta iniziando a dar vita ad una situazione “imbarazzante”. Il primo L'articolo proviene da Il Difforme.

Tuttavia, dopo tre operazioni, trattamenticellule staminali, infinite terapie fisiche e, più ... Articoli più letti Cosa sono gli otoliti e cos'è la sindrome che indispone Giorgiadi Mara ...Il rapportoEdi Rama . Lo stop dell'Alta Corte albanese. La fiducia di Roma. Capiremo presto se ci saranno i due centri migranti in Albania. Non è questa solo la questione migranti a ...Per il 2024 il governo metterà a disposizione degli italiani circa un miliardo di euro per acquistare auto elettriche o a basso impatto ambientale.Che cosa sono e perchè sono cruciali per salute ed equilibrio. L'esperto fa il punto sugli otoloti dopo il malessere della premier.