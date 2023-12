Melli 21 | Voigtmann doppia doppia Guarda Olimpia - Baskonia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:30 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, ... (oasport)

Milano si regala una grande serata nonostante le numerose assenze. Senza Shields, Lo, Mirotic e Ricci - con Napier che potrà esordire solo il 2 gennaio in Eurolega - Messina trova una prova di squadra ...... la grinta e l'orgoglio di gregari (Flaccadori) e veterani (Hines), con rientranti ancora zoppicanti (Baron) e con due tenori () che cantano in attacco e in difesa silenziando le ...Una perfetta Olimpia Milano trionfa contro il Saski Baskonia nell'ultimo appuntamento del 2023 di Eurolega, grazie anche a un Nik Melli monumentale.ASSAGO (MI) - L'Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega, dopo lo stop dell'ultimo turno contro il Panathinaikos, trovando la terza vittoria negli ultimi quattro match della massima competizione ces ...