Medici in fuga | uno su due pensa alla pensione anticipata Uno su tre se tornasse indietro non farebbe Medicina

L'aggressore è quindi risalito in auto dandosi alla. La vittima è poi riuscita a raggiungere l'ospedale Villa Sofia, dove ihanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. La polizia sta ...... una delle poche strutture sanitarie in qualche modo funzionanti, nella zona che proprio Israele aveva indicato come "luogo sicuro" per le enormi masse di sfollati indai combattimenti più a ...In Puglia un medico su quattro pensa alla pensione anticipata e il 29% dei non pensionabili ipotizza di lasciare il settore pubblico. A sondare l'umore dei medici pugliesi, ...I nostri medici sono sempre più sull’orlo di una crisi di nervi. Quasi la metà pensa di appendere in anticipo il camice bianco al chiodo, soprattutto per evitare presenti e futuri tagli alle loro ...