Mediaset | un 2023 da record per gli ascolti | per la prima volta nella storia | il sorpasso alla Rai per l' intero anno su tutto il pubblico

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023)per gli. Nel, pur non essendo tra i propri obiettivi d'ascolto,sorpassa stabilmente il competitorsu tutti gli italiani considerando l'pieno e tutti gli eventi. Lo certifica Auditel registrando il costante aumento dell'audience delle retiin tutte le principali fasce di palinsesto. Un risultato storico. Le reti, infatti, nelle 24 ore raggiungono il 37.7% di ascolto medio (Rai 37%). In quattro anniè cresciuta diindal 34,6% al 37,7%. Da sottolineare come anche l'ascolto in valori assoluti disia cresciuto, in controtendenza rispetto al totale ...