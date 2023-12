MEDIASET | “SORPASSO STORICO SULLA RAI NEL 2023 SU TUTTI GLI ITALIANI” DATI E GRAFICI

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Anno record per gli ascolti”, annuncia una nota stampa. “Nel, pur non essendo tra i propri obiettivi d’ascolto,sorpassa stabilmente il competitor pubblico sugliconsiderando l’anno pieno egli eventi”. “Lo certifica Auditel registrando il costante aumento dell’audience delle retiin tutte le principali fasce di palinsesto. Un risultato”, prosegue il comunicato della direzione generale di Cologno Monzese. Si esulta e si festeggianod’oro. Le reti, infatti, nelle 24 ore raggiungono il 37.7% di ascolto medio (Rai 37%). In quattro anniè cresciuta di anno in anno dal 34,6% al 37,7%. Da ...

