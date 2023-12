MEDIASET | “SORPASSO STORICO SULLA RAI NEL 2023 SU TUTTI GLI ITALIANI” DATI E GRAFICI

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Anno record per gli ascolti”, annuncia una nota stampa. “Nel, pur non essendo tra i propri obiettivi d’ascolto,sorpassa stabilmente il competitor pubblico sugliconsiderando l’anno pieno egli eventi”. “Lo certifica Auditel registrando il costante aumento dell’audience delle retiin tutte le principali fasce di palinsesto. Un risultato”, prosegue il comunicato della direzione generale di Cologno Monzese. Si esulta e si festeggianod’oro. Le reti, infatti, nelle 24 ore raggiungono il 37.7% di ascolto medio (Rai 37%). In quattro anniè cresciuta di anno in anno dal 34,6% al 37,7%. Da ...

Svolta storica, Mediaset ha sorpassato la Rai in tutte le fasce orarie . Non era mai successo nulla di simile, in passato il Biscione aveva battuto la ... (affaritaliani)

Aria di festa a, dove si brinda a un anno record per gli ascolti e lo storicodella Rai. Rai che non ci sta e a stretto giro ribatte. A sostegno del suo risultato il Biscione cita i dati Auditel per ...Da sottolineare come anche l'ascolto tv in valori assoluti disia cresciuto, in controtendenza rispetto al totale ascolto, grazie all'apporto dei risultati sulle tv connesse e device ...Anno record per gli ascolti Mediaset. Nel 2023, pur non essendo tra i propri obiettivi d’ascolto, Mediaset sorpassa stabilmente il competitor pubblico su tutti gli italiani considerando l’anno pieno e ...Ebbene sì, l’azienda Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi come amministratore delegato, con un comunicato stampa ha annunciato un 2023 di ascolti da record e, soprattutto, il sorpasso nei confronti ...