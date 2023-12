Mazzarri più che un traghettatore sembra Capitan Uncino bullizzato dal coccodrillo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La notizia buona è che duriamo più di un’ora, quella cattiva è che dimentichiamo che siamo i Campioni d’Italia e, come a Roma, ci facciamo innervosire da una provinciale qualunque. Il tempo effettivo è un pregio che il calcio rifiuta. Ancora una partita senza gol. Ancora una partita in cuisi dimostra inadeguato al compito. Primo tempo noioso, Anguissa ha l’unica palla gol di una frazione che ha visto una squadra andare avanti solo con la forza dei nervi. Senza capa né coda. Confusa e infelice. Nella ripresa scende in campo l’anima. Kvara viene martoriato a ogni tocco, uno schifo indicibile. È l’Atlante azzurro, si carica tutti sulle spalle ma si divora un gol clamoroso, un errore che ci fa sanguinare lo stomaco. Finalmente il Maradona applaude Meret. Da zoppo ipnotizza Pessina e porta a casa un impensabile Clean Sheet. Palladino non sapeva più come fare ...