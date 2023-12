Mazzarri | la conferenza stampa prima di Napoli - Monza Rivivi la diretta

Walter Mazzarri è tornato a parlare. Lo ha fatto in conferenza stampa per presentare la sfida al Monza in programma domani al Maradona alle ore ... (247.libero)

Walterè tornato a parlare. Lo ha fatto instampa per presentare la sfida al Monza in programma domani al Maradona alle ore 18.30. Sarà l'ultima partita del 2023. Il Napoli ripartirà in ...Leggi anche Il silenzio di, le polemiche di Mourinho e la rabbia di Thiago Motta: arbitri ... ancorché sia stato lui stesso a suggerirlo ormai una ventina d'anni fa nel corso d'una...Walter Mazzarri interrogato sul mercato ha svelato anche i tempi di recupero di Natan dopo l'infortunio rimediato sul campo della Roma.Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato squalificato per la gara contro il Monza. Le parole di Marolda sul bomber.