Mazzarri ha fallito la sua missione | sta facendo peggio di Garcia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Cesare – Guido ma mi spieghi come si fa a giocare con i cross e i calcio d’angolo senza un colpitore di testa? Così come che senso ha far giocare Zerbin piuttosto che Lindstrom sia pure fuori condizione? Io credo chenon ci stia capendo nulla. E purtroppo a questo punto sembra che non ci sia altro da fare che continuare con lui. A meno di… Guido – Cesare le tue osservazioni sono giuste. ma se il Napoli libera quattro uomini davanti al portiere, nell’ordine Anguissa, Kvara, Zerbin e Gaetano e non riesce a fare goal francamente credo che sia difficile pensare di vincere una partita. Cesare – Quello che dici è vero ma è anche vero che se il Monza segna il rigore il Napoli ha perso un’altra partita. Insomma sugli episodi possiamo ragionare tutto il tempo che vuoi ma l’unica cosa che possiamo fare è giudicare l’andamento generale della partita. E il Napoli ha dato ...

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)hala sua missione, sta facendo peggio di Garcia Cesare - Guido ma mi spieghi come si fa a giocare con i cross e i calcio d'angolo senza un colpitore ...I brianzoli hannoun rigore, calciato da Pessina e parato da Meret. Schieramenti ordinati e ... con tante ammonizioni e l'espulsione di Walter, entrato quasi in campo per separare ..."Ma lo vedete che questo ragazzo non lo fanno più giocare" E' questa, ha spiegato Walter Mazzarri nel post-partita di Napoli-Monza 0-0."Ma lo vedete che questo ragazzo non lo fanno più giocare" E' questa, ha spiegato Walter Mazzarri nel post-partita di Napoli-Monza 0-0.