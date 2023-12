Mazzarri è una furia a DAZN | “Ci siamo stancati | ora basta!”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Napoli piange ancora, non per una sconfitta bensì per un pareggio. Le parole di Walteral termine del match contro il Monza. Non riesce più a vincere ma soprattutto non riesce più a segnare il Napoli, ancora una volta fermato in stagione. Lo 0-0 contro il Monza non fa infatti altro che peggiorare il momento negativo degli azzurri, scivolato al 7° posto dietro una Fiorentina vincente ed ora distante 5 punti. Al termine dell’incontro ecco dunque arrivare le dure parole diin diretta su, dopo l’espulsione rimediata nonché dopo l’ennesima prestazione negativa. Napoli-Monza, le parole di un furiosoUninfuocato quello visto questa sera al Maradona. Neanche il tecnico toscano è infatti riuscito a risollevare il morale di un Napoli ormai definitivamente atterra, spento ...

Nel finale cresce il nervosismo anche a bordocampo: Di Bello estrae il rosso per, che ...e al 91' vanno vicini al gol con Gaetano che da buona posizione tira su Di Gregorio sprecando...Gaetano 5,5 : entra anche con la convinzione giusta, però come Kvara spreca sotto portapalla ...5,5 : si cala nel momento di difficoltà e decide di far giocare dal 1' Zerbin per ...La vittoria per il Napoli sarebbe stata molto importante per chiudere al meglio l'anno, ma i brianzoli hanno costretto gli azzurri allo 0-0 grazie a una prestazione attenta. A 8 minuti dalla fine ...Per il Napoli un'altra serata storta, insomma. E anche Mazzarri ha le sue responsabilità per una squadra sempre più confusa partita dopo partita. Proprio il tecnico di San Vincenzo nel finale, più ...