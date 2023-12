Mattia Casse fuori a Bormio | “Le uscite mi danno fastidio | il superG è un’incognita”

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è uscito dopo poche porte neldi, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurro è finito lungo di linea, ha sollevato lo sci sinistro e ha saltato una porta, prima di giungere al primo rilevamento cronometrico sulla mitica pista Stelvio. Il nostro portacolori sperava di battagliare per un risultato di rilievo dopo il sesto posto nella discesa libera di ieri, ma in Valtellina ha dovuto alzare presto bandiera bianca.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Oggi guardiamo gli altri, pazienza. Non esco mai, lemi. Ho preso tardi lo sci, mi ha preso dentro e in quelle situazioni non riesci più a fare niente. Oggi io e Paris abbiamo ...

Per l'Italia c'è tanta attesa attorno a, migliore degli azzurri nella giornata inaugurale con il suo sesto posto. Con lui se la giocheranno anche Dominik Paris , Guglielmo Bosca , ...