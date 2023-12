Massivo attacco aereo russo su tutto il territorio ucraino Kiev chiede più aiuti

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Allerta aerea nazionali, "mai visti così tanti missili contemporaneamente nel cielo". Colpitee Leopoli, Kharkiv e Odessa. Andriy Yermak: "Ci serve più sostegno per fermare questo terrore". Ieri il colloquio sulla pace fra Zelensky e papa Francesco

