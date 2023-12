“Massima aspirazione” | il significato dietro il nuovo tormentone social

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Da alcune ore dilaga suiunusato per produrre meme e altri contenuti umoristici. Tra questi troviamo una citazione dalla serie tv Svegliati Amore Mio che diventa: “Svegliati amore mio, altrimentinon ce la fa”, oppure vediamo Alexis Bledel e Lauren Graham in UnaPer Amica. “” viene dunque usato per sostituire la parola “mamma”, perché? Ildel” suiildel” usato suici sono le ...

"Dobbiamo ricordare alle nostre figlie che la lorodev'essere fare dei figli ". La premessa è che non siamo su Scherzi a Parte ma su Coffebreak , in onda su La7 e a illuminare il pubblico è la senatrice di Fratelli d'Italia, ...La senatrice di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni , bersagliata per aver detto che "ladi una donna deve essere diventare madre", replica: "Mettere al mondo bimbi è una missione. La sinistra se n'è infischiata e le femministe non tollerano le voci dissonanti".Min lettura Lavinia Mennuni sembra una con le idee ben chiare. Nata a Southampton, nel Regno Unito, diplomata al liceo linguistico Sacro Cuore Trinità dei Monti e laureata in Giurisprudenza presso l’U ..."Come direttore generale e come amico - commenta Massimo Uberti, a capo della Direzione strategica dell'Usl - sono dispiaciuto, anche se capisco le ragioni del dottor Giardini e le apprezzo moltissimo ...