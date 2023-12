Martina Franca | il sindaco vieta botti e l’acquisto di bevande in contenitori in vetro e lattine per il 31 dicembre

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La sera di San Silvestro e la notte di Capodanno, per ordinanza delGianfranco Palmisano (n. 42 del 282023), sono stati introdotti alcuni divieti al fine di prevenire e contrastare eventuali atti di inciviltà e di vandalismo nel centro cittadino. Dalle 19,00 del 312023 alle 06,00 del 1° gennaio 2024 sonote la vendita, la detenzione e la consumazione diindie in, nonché l’utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica nelle seguenti zone: piazza XX Settembre, via Santoro, via Barnaba, via Verdi, via Abate Fighera, Corso dei Mille fino a via Marsala, incluse le adduzioni di via Trieste e Trento, corso Italia da via Valle d’Itria a tutta piazza Crispi, ...