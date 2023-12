Marotta | «L’abolizone del decreto crescita è un autogol per il mondo del calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) È arrivata ieri in serata la notizia che non è stata approvata la prevista proroga del. Dopo una “accesa discussione” in Consiglio dei Ministri è saltata la proroga di due mesi, quindi resterà la stretta che scatterà da gennaio. Questa decisione avrà impatto sul mercato di gennaio, visto che eventuali acquisti stranieri non potranno usufruire del. L’ad dell’Inter,, ha commentato così la cosa a Sky “Nel momento in cui ilitaliano sta risalendo il ranking europeo, nel momento in cui tre squadre italiane hanno partecipato da finaliste alle tre più importanti competizioni europee, nel momento in cui due club italiani parteciperanno al mondiale per club l’abolizione di questa agevolazione fiscale del...