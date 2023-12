Marotta | «Abolizione decreto crescita autogol Danno irrimediabile»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppenon è rimasto entusiasta della decisione del Parlamento di non approvare la proroga del. Il suo commento su Sky Sport. PASSO INDIETRO – Giuseppelancia un grande allarme per il calcio italiano: «Nel momento in cui il calcio italiano sta risalendo la china nel ranking europeo, nel momento in cui tre squadre italiane sono state finaliste di coppe europee, nel momento in cui due club italiani parteciperanno al Mondiale per Club, questadell’agevolazione fiscale delrappresenta unper lo sport e per il futuro del Paese. L’agevolazione fiscale rappresentava un modo per facilitare l’approdo in Italia di giocatori stranieri di chiaro interesse, ...