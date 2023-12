MARCO LIORNI | “PER L’EREDITÀ MI ISPIRO A FRIZZI ITALIA SÌ ALMENO FINO A GIUGNO”

(Di venerdì 29 dicembre 2023)ha cominciato a condurre ’Reazione a Catena’ nel 2019 e il prossimo primo gennaio chiuderà il suo ciclo dopo 624 puntate con la finalissima del 2023 che è la numero 199 di quest’anno. Dal 2 gennaio 2024 sarà al timone de ‘’. «Mi dispiace tantissimo lasciare ’Reazione a Catena’ per diverse ragioni, il gruppo di lavoro, il centro di produzione di Napoli, il pubblico di Napoli, i grandi ascolti registrati dal programma», sottolinea il giornalista-conduttore a LaPresse. «Bisogna guardare avanti,, che per me comincia il 2 gennaio, è un programma storico della Rai. Tanti conduttori importanti,su tutti, ma anche Amadeus, Conti, Insinna», sottolinea, uno dei volti di punta di Rai1. La tv festeggia i 70 anni. «Quale programma guardavo? Il ricordo ...

Il trio, composto da Lorenzo Topello, Riccardo Colucci ed Edoardo Levantino, aveva partecipato al programma condotto dalo scorso luglio. Subito avevano catturato il pubblico per la loro ...Nella fascia del preserale, invece, è confermata la messa in onda di Reazione a catena condotto da, di cui andrà in onda l'ultima puntata di questa fortunatissima edizione premiata dal ...Il prossimo 2 gennaio, Marco Liorni inizierà la sua nuova avventura a L’Eredità. Il conduttore che ha preso il posto di Pino Insegno (per volontà della Rai, non sua) si appresta quindi a guidare il ...Non c'è stata alcuna rottura nel rapporto tra Pino Insegno e la Rai, la situazione è ben diversa rispetto a quanto molti potrebbero pensare.