Manovra | via libera finale | da pensioni a taglio cuneo | ecco le misure

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – La nuova Irpef, ilfiscale, il Ponte sullo Stretto, lee aiuti per i mutui degli under 36, tra le altre. La Camera ha dato il viadefinitivo alla2024, in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo approvato in Senato, con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti. “Bene sì alla. Proseguiamo su percorso di prudenza, responsabilità e fiducia. Avanti così”, ha sottolineato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.le principali novità. Il ddl Bilancio vale circa 24 miliardi di euro dei quali oltre 15 miliardi finanziati in deficit e destinati aldel(quasi 11 mld) e alla riduzione delle aliquote Irpef (poco più di 4 mld). Le due ...

Via libera dell'Aula della Camera alla legge di bilancio . La Manovra è legge . I sì sono stati 200, i no 112 e 3 astenuti. Il voto conferma ... (ilmessaggero)

Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commenta su Facebook illibera definitivo della Camera alla Legge di bilancio. "Un segnale positivo - aggiunge - per unaimportante, che ...La Camera ha dato illibera definitivo alla2024, in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo approvato in Senato, con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti. "Bene sì ...arriva dall’aula della Camera il via libera definitivo alla legge di Bilancio 2024. Il disco verde alla manovra di bilancio si traduce, tra le altre misure, nella rimodulazione dei fondi stanziati (11 ...Via libera della Camera alla legge di bilancio. La seconda manovra del governo Meloni è legge con 200 sì, 112 no e tre astenuti. Una manovra blindata e che ha subito poche modifiche nel passaggio al S ...