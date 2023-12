Manovra | Silvestri M5s | ' un dramma | senza visione né progetto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Il verodellaè che non ha una, uno straccio diper il Paese. Che il M5s ha, che vi piaccia o no". Lo ha detto Francesco, M5s, in aula alla Camera sulla. "E' legittimo avere una direzione opposta a quella del M5s, avete vinto le elezioni. Ma ci dite la vostra direzione, una sola legge? Il Dl rave? Avete spezzato le reni ai ballerini. L'invio incondizionato delle armi per compiacere Washington? -ha proseguito- La dura realtà è che non avete nulla se non quattro misurette dagli anni '90. Andavo a scuola quando sentivo parlare del ponte sullo stretto di Messina o attaccare la magistratura politicizzata. Nessuno ha capito cosa volete veramente".