Manovra | Schlein | ' mance imbarazzanti | soldi a campi golf e non contro violenza su donne' **

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Questa è una manovra che fa male al paese e infligge un colpo letale ai servizi pubblici.tte in una logica di scambi al ribasso imbarazzante. Hanno dovuto pensarci le opposizioni unite a migliorarla mettendo fondi sul contrasto alladi genere. Voi non lo avete fatto, vi siete tenuti iper le vostree avete preferito finanziaredache la lotta allale". Così Ellyin aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla manovra.

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Nella nostra manovra alternativa abbiamo previsto 4 miliardi per la sanità" sia per assunzioni di medici "già 21 mila ... (liberoquotidiano)

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - In vista dell'approdo in aula al Senato della manovra, dopo che la commissione Bilancio ne ha terminato l'esame, il Pd ... (liberoquotidiano)

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Vi sembra normale, vi sembra giusto che il tasso di occupazione femminile in Italia sia il più basso in Europa, al Sud ... (liberoquotidiano)

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Noi i nostri compiti li abbiamo fatti. Voglio aggiungerne uno per segnalare quello che la destra non ha fatto in questa ... (liberoquotidiano)

...durante i lavori sullaper stigmatizzare l'atteggiamento dei colleghi, nel caso Marco Perissa di Fdi, che si rivolgono a colleghe donna chiamandole al maschile come fatto con Elly...... è arrivato tardi a quel negoziato e ha guardato gli altri decidere: a pagare sarà l'Italia, perchè è un'ipoteca colossale sul futuro del Paese", ha concluso. Sulla, secondo la ...(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Se lei ci tiene al suo genere, io tengo al mio. Basta rivolgersi a noi donne con appellativi maschili". Maria Cecilia Guerra del Pd prenda la parole in aula dur ...ROMA (ITALPRESS) – “Il governo italiano ha accettato un compromesso dannoso per l’Italia su una riforma importante come quella del patto di stabilità e crescita: hanno guardato altri decidere – la Fra ...