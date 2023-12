Manovra | Schlein | ' disastrosa | la destra ha preferito le solite mancette**

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Noi i nostri compiti li abbiamo fatti. Voglio aggiungerne uno per segnalare quello che lanon ha fatto in questa manovra: abbiamo deciso di destinare gli unici 40 milioni delle opposizioni in modo unitario alla violenza di genere, abbiamo chiesto alladi fare la stessa cosa, hannolemancette e ci hanno lasciato soli". Lo ha detto Ellya Tagadà.

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "I conti non sono ordine per le famiglie italiane: ieri l'Ocse ha detto che siamo l'unico Paese in cui nell'ultimo ... (liberoquotidiano)

Rma, 20 nov. (Adnkronos) - "Siamo in riunione per raccogliere le idee per questa manovra alternativa che presenteremo mercoledì alla direzione ... (liberoquotidiano)

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Nella nostra manovra alternativa abbiamo previsto 4 miliardi per la sanità" sia per assunzioni di medici "già 21 mila ... (liberoquotidiano)

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - In vista dell'approdo in aula al Senato della manovra, dopo che la commissione Bilancio ne ha terminato l'esame, il Pd ... (liberoquotidiano)

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Vi sembra normale, vi sembra giusto che il tasso di occupazione femminile in Italia sia il più basso in Europa, al Sud ... (liberoquotidiano)

...Mulè di Forza Italia che presiedeva l'Aula durante l'intervento su un emendamento alla, ... 'In quest'aula, l'onorevole Marco Perissa ha parlato della segretaria del mio partito (Elly, ...Il Pd alla Camera fa la voce grossa sulla, che definisce con tre i " con le parole del deputato dem Roberto Morassut " "ingiusta, ... Ellynon ha sciolto la riserva su se stessa: non sa ...Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Che il sistema fiscale debba essere più progressivo non c'è dubbio, lo dice anche la nostra Costituzione. Dopodichè nelle coperture previste per ogni singolo emendamento no ...“Mentre ci confrontiamo sull’emergenza climatica stiamo dando sussidi ambientali dannosi piuttosto che aiutare le piccole e medie imprese sulla transizione ecologica”, così Elly Schlein ha commentato ...