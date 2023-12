Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Il primo governo guidato da una donna fa ogni giorno scelte contro le. D'altronde, noi non pensiamo che la massima aspirazione di una donna sia quella die non pensiamo che il contributoalla società si misuri sul numero dei figli efiglie. L'di tante devequella di diventaree non vedere voi che tagliate fondi alla ricerca". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly, nelle dichiarazioni di voto alla, in corso alla Camera. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev