Manovra | Richetti Az | ' priorità sanità e scuola | stiamo perdendo il Ssn'

“Arriverà in Aula una Manovra in cui si sono trovati i soldi per tutte le segreterie dei ministeri , ma non per infermieri, medici e per la priorità ... (ilfattoquotidiano)

... non e' una bella immagine per il Paese', lamentano le opposizioni durante l'esame dellain ... dice il deputato di Azione, Matteo. 'Almeno il ministro per i Rapporti con il Parlamento ...' Arriverà in Aula unain cui si sono trovati i soldi per tutte le segreterie dei Ministeri, ma non per infermieri, ... Lo ha detto il deputato di Azione, Matteo, all'agenzia Vista.La Manovra 2024 va verso l’approvazione alla Camera, dopo l’ok incassato al Senato: prima la lettura delle posizioni dei vari schieramenti, poi il voto vero e proprio.Riprende in aula alla Camera l'esame degli emendamenti alla Manovra, finora tutti respinti. Nel pomeriggio, alle 17, ci saranno le dichiarazioni di voto - in diretta su Rai 2 - e poi verso le 19 il ...