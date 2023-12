Manovra | ok definitivo dalla Camera con 200 sì | 112 no e 3 astenuti

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 Via liberadell'Aula dellaal Ddl di Bilancio con laper il 2024, nel testo già approvato dal Senato. Il voto a favore è arrivato con 200 sì, 112 no e 3. Fonte video:Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Con 200 sì, 112 no e 3 astenuti Montecitorio dà l'ok alla Manovra già approvata dal Senato. Roma, 29 dic – Nell'ultimo giorno lavorativo del 2023, il Parlamento ha dato il via libera definitivo con 200 voti alla legge di bilancio 2024: si tratta della seconda manovra dell'era Meloni. La manovra approvata oggi prevede la proroga del taglio del cuneo contributivo, che si combinerà alla riforma dell'Irpef.