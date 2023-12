Manovra | il testo è legge dopo il sì della Camera

Roma, 29 dicembre 2023 Via libera definitivo dell'Aula della Camera al Ddl di Bilancio con laper il 2024, nelgià approvato dal Senato. Il voto a favore è arrivato con 200 sì, 112 no e 3 astenuti. Fonte video: CameraLavale circa 24 miliardi, che salgono a 28 con l'aggiunta dei primi decreti attuativi ... Per i prossimi anni ildelinea anche lo scenario di una possibile razionalizzazione delle ...Il testo conta alla fine 561 commi. Conferma il taglio del cuneo già in vigore da luglio (6 punti in meno per i redditi fino a 35mila euro e 7 per quelli fino a 25mila), che non si applicherà però ...per il 2024 un incremento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) pari a 6,7 volte il suo valore annuale che è stato già disposto con il DL n.145/2023 ulteriori 3 miliardi di euro per un importo ...