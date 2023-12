Manovra | il M5s | ' Per la cultura un trattamento horror | per la destra è solo un bancomat o un poltronificio'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissionealla Camera Antonio Caso, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato, in una nota congiunta hanno sottolineato le criticità delladel governo ...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Maggioranza e governo "si conferma no, per l'ennesima volta , forti con i deboli e deboli con i forti”. Lo affermano in ... (liberoquotidiano)

, Pd e Avs chiedono un intervento urgente al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini , alla ... Le richieste sono state formulate alla Camera dei deputati, durante il dibattito sulla: '..."Il capitolo `cultura´ della secondatargata Giorgia Meloni rappresenta uno dei principali fallimenti consegnato al Paese. Anzitutto c'è il taglio da 750 a 700 milioni di euro annui del Fondo ...Manovra, il M5s: "Si chiude un vero e proprio film horror per la cultura italiana, che questo governo usa a giorni alterni come bancomat o come poltronificio per amici e parenti".M5s, Pd e Avs chiedono un intervento urgente al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla luce delle notizie emerse sull’inchiesta delle commesse Anas. Le richieste sono state formulate alla ...