Manovra | Grimaldi Avs | ' tassare rendite non i pannolini'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "La spesa militare continua a crescere, 28 miliardi in questa Finanziaria, il 3% delle spese finali del bilancio, tutto tolto a risorse sociali e ambientali". Lo ha detto Marco, di Avs, in aula alla Camera sulla. "Tassate i ricchi e lee non i, i passeggini e gli assorbenti", ha sottolineato. "Una tassa sullo 0,5% della popolazione porterebbe quasi da sola a salvare la Sanità pubblica. Noi vogliamo la patrimoniale anche alla mafia, legalizzando la cannabis, togliendo un proibizionismo di Stato che ha fatto danni e riempito le carceri", ha aggiunto.

... non e' una bella immagine per il Paese', lamentano le opposizioni durante l'esame dellain ... sono le parole del vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra, Marco. Per il governo ......che è il vero emblema di questache disattente le vostre stesse promesse, mette un cappio al collo del Paese e ci riporterà nell'incubo dell'austerità'. Lo ha detto in Aula Marco, ...La Manovra 2024 va verso l’approvazione alla Camera, dopo l’ok incassato al Senato: prima la lettura delle posizioni dei vari schieramenti, poi il voto vero e proprio.Riprende in aula alla Camera l'esame degli emendamenti alla Manovra, finora tutti respinti. Nel pomeriggio, alle 17, ci saranno le dichiarazioni di voto - in diretta su Rai 2 - e poi verso le 19 il ...